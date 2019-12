YDÜ öğrencilerinden engellilere dayanışma

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyasına destek vererek, toplanan kapakları Ortopedik Özürlüler Derneği’ne teslim etti

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019-20 Akademik Yılı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyasına destek vererek toplanan kapakları Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne teslim etti.

Engelli bireylerin toplumdaki haklarına ve varlıklarına dikkat çekip farkındalığı artırmak amacıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin yürüttüğü ‘Mavi Kapak’ projesine katılan fakülte, akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından toplanan kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit’e teslim etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Derneğe ziyaret gerçekleştiren ve kapakları teslim eden Yrd. Doç. Dr. Behiye T. Çavuşoğlu ve Dr. Selin Ü. Koçyiğit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirterek mavi kapak projesine katkılarının devam edeceğini ifade ettiler.

MAVİ KAPAK KAMPANYASINA VERİLEN DESTEK FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINDA ÖNEM TAŞIYOR

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, kampanyaya yaptıkları katkılardan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kibrit, yapılan ‘mavi kapak’ kampanyasının maddi katkıdan çok farkındalığı artırmaya yönelik çok önemli bir manevi katkı olduğunu, bunun yanında her yıl toplanan kapaklar ile yaklaşık 12-13 yeni tekerlekli sandalyeyi bünyelerine kattıklarını söyledi. Kampanyaya olan ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğini, bu açıdan da çok mutlu olduklarını belirten Kibrit, bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini vurguladı. Kibrit, yapılan her katkının küçük ya da büyük farketmeksizin onlar için çok önemli olduğunu belirterek katkı koyan herkese kendisi ve üyeleri adına gönülden teşekkür etti.