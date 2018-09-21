YDÜ mezunu gururlandırdı

Karaman’da yer alan ve 1302 yılında yapıldığı öngörülen Tarihi Karamanoğlu Hamamının restorasyon projesini YDÜ Mimarlık Fakültesi mezunlarından Mimar Çağatay Tekin yürütüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunlarından Mimar Çağatay Tekin, Karaman’ın Ermenek İlçesinde yer alan Karamanoğlu Beyliği döneminde 1302 yılında yapıldığı öngörülen Tarihi Karamanoğlu Hamamının restorasyon projesini yürütüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 2010 yılında mezun olan Mimar Çağatay Tekin’in, Toros dağları arasında doğal güzellikleri ile Göksu nehri üzerinde kurulan baraj ve 5000 yıllık bir geçmişe ışık tutmasıyla turistik önemi artan Ermenek ilçesinde Karamanoğulları tarafından yaptırılan tarihi eserlerin restorasyon projesini yürütüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyon için açılan proje ihalesini kazanarak Karamanoğlu Hamamının restorasyon çalışmalarının başlaması için gerekli ön kazı, inceleme ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için gereken titiz çalışması ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Mimar Çağatay Tekin,uzun zamandır atıl durumda bulunan hamamın onarım aşamasında Ermenek tarihine ve Karamanoğlu Mehmet Bey dönemine ışık tutacak bir çok belgenin ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Ermenek ilçesinde Karamanoğulları tarafından yaptırılan tarihi eserlerin restorasyonun çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Tekin, tarihi hamamın çevresinde yapılacak düzenleme ile Ermenek Turizmine yeni bir eser kazandırılacağını belirtti.

ÖĞRENCİLİK YILLARINI ÖZLEMLE ANDI… YAKIN DOĞU AİLESİNİ SEVGİ İLE YAD ETTİ

Çevre halkı ile yakın dostluklar kurduğunu Ermenek’lilerin konuşmalarının Kıbrıs Türkçesine çok benzediğini, çok sayıda ortak kelime olduğunu keşfettiğini de ifade eden Tekin, Yakın Doğu Üniversitesindeki öğrencilik yıllarını da özlemle anlattı. 2009 yılında Lefkoşa’da geçirdiği ciddi trafik kazası sonrası 1 buçuk ay Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda yattığı günlerde Yakın Doğu ailesinin kendisini ve ailesini yalnız bırakmadığını belirten Çağatay Tekin, “Ben farkında olmasam da ailemi hiç yalnız bırakmayan ve aileme destek olan Yakın Doğu Üniversitesi yöneticileri ile Mimarlık Fakültesi hocalarımı hiç unutmadım. Hepsini sevgiyle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Mezun olduktan sonra ilk olarak Aydın- Çine’deki su kemeri İnce Kemer’in rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamakla mesleğe başlayan Mimar Çağatay Tekin, çalışmalarına Muğla-Dalaman’daki Akköprü’nün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayarak devam etti.

Karamanoğlu sülalesinin yaşayan bir üyesi olarak, Karamanoğlu eserlerinin ve özellikle Karamanoğlu Parkı yapılması için Belediye’ye bırakılan aile yadigarı arazideki son durumu görmek üzere Ermenek’e gezi yapan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli de Mimar Çağatay Tekin ile çok anlamlı ve beklenmedik bir karşılaşma yaşadı.

Doğduğu evin bahçesinde bulunan Tarihi Karamanoğlu Hamamı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu için açılan proje ihalesini kazanan ekip tarafından hamamın röleve çalışmalarına başlamak için yapılan inceleme sonucu hamamın evin altında kalan kısımları olduğu ortaya çıkmış ve evin yıkılması kararı alınarak ev yıkıldığını anlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, restorasyon ekibini tanımak istediğini ve Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2010 yılı mezunlarından Mimar Çağatay Tekin ile karşılaştığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi olarak doğduğu ilçedeki Karamanoğlu eserlerinden birinin restorasyon çalışmasının Yakın Doğu Üniversitesi mezunu bir mimar tarafından yapılıyor olmasının çok güzel bir rastlantı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli doğduğu ev yıkılsa da çok duygulandığını ve Yakın Doğu Üniversitesi adına onur duyduğunu ifade etti.