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YDÜ kurucu rektörü Suat Günsel'e Türk Cumhuriyetleri Bağımsızlık Madalyası

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YDÜ kurucu rektörü Suat Günsel'e Türk Cumhuriyetleri Bağımsızlık Madalyası
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25’inci yılı çerçevesinde hazırlanan altın madalya verdi.
Ayrıca, TÜRKSOY ile YDÜ arasında sanat ve kültür alanlarında protokol imzalandı.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Dünyası ressamlarının eserlerinin KKTC'de sürekli sergilenmesini sağlayacak protokol Ankara’da imzalandı. 
Dr. Günsel, imza törenindeki konuşmasında, iki yıl içinde tamamlanacak müze için şimdiden bin 500’ün üzerinde esere sahip olduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından protokole de imza koyan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Günsel'e Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan’dan oluşan Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. yılı için hazırlanan altın madalyayı takdim etti.
 

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