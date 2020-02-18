YDÜ, KKTC’yi lâyıkıyla temsil ediyor

İki Kırgızistanlı ve üç Kazakistanlı sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı beş ayrı resim sergisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından YDÜ’de açıldı. Gündüz, YDÜ’nün KKTC’yi lâyıkıyla temsil ettiğini vurguladı

Kırgızistanlı sanatçılar Abazbek Apiyev’in ‘Yolcu’, Azat İdirisov’un ‘Kişisel Sergim No2’, Kazakistanlı sanatçılar Karlygash Kanseyt’in ‘Ruh Hali’, Kuralay Amanzholova’nın ‘Metamorfozlar’ ve Yerzhan Tanayev’in ‘Jazz’ isimli kişisel resim sergileri, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Hastanesi sergi salonunda gerçekleştirilen açılışta konuşan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, her zaman sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıdağ şöyle dedi:

“Eğitimde 1978 yılında başlayan faaliyetlerin sonucunda 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanarak bugün itibariyle eğitimde başarıyla dolu 40 yıl geride bırakmış olmaktayız. YDÜ eğitimde elde ettiği başarıları yanı sıra sanat alanında da faaliyetlerine hız vererek bir kuşun iki kanatı misali bilim ve sanatı birleştirmiştir. YDÜ olarak Kıbrıs Türk toplumuna verdiğimiz öncü hizmetlere 20 Şubat Perşembe günü bir yenisini daha ekleyeceğiz. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda 2016 yılında model tanıtımı ile başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Günsel, Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ilk modeli olan B9’un 20 Şubat Perşembe günü tanıtımı yapılacaktır. Böylece 109 mühendisin 10 yıl süren çalışmaları sonucunda üretim aşamasına gelen ülkemizin yerli ve milli otomobili bir sanat eseri niteliğinde olan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tüm ihtişamıyla yollarda görmeye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bu arada aynı gün Günsel’in ikinci modeli olan SUV segmentinde J9’un da model tanıtımı yapılacaktır. “J9”un yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı yanında dış tasarımında da ülkemize ait olduğunu gösteren ve milliği yansıtılacaktır. Aracın dikiz aynalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve renklerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak bilime, eğitime, kültüre, sağlığa ve teknolojiye verdiğimiz önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem vermekteyiz. İçlerinde birçok alanı birleştirdiğimiz müzelerimiz YDÜ yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerinin sanat ve bilimle dolu dolu mutlu zamanlar geçirmelerini sağlamaktadır. YDÜ olarak toplumun bilinçlenmesine öncülük ederken KKTC’nin de uluslararası platformlarda tanınmasını sağlamak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Sanatın insanları ve toplumları birleştirici gücünü kullanarak tüm bu faaliyetlerimizi yapmaktayız.

Yakın bir dönemde, mevcut müzelerimize bir yenisi eklenerek ilk kez YDÜ yerleşkesi dışında Lefkoşa Dereboyu bölgesinde Günsel showroomu binasında kapılarını sanatseverlere açacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli ve Milli elektrikli otomobili olan Günsel’in sanata ve kültüre yaptığı katkının bir ürünü olan Günsel Sanat Müzesi 20 Şubat’ta sanata gönül verenlerle buluşacaktır. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi, kurulan müze ile Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecektir. Sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirmek amacıyla açılacak olan müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasının ödüllü sanatçılarına ait birbirinden değerli 700 eser sergilenecektir.”

Kırgızistan sanatçısı Azat Idirisov ise konuşmasında “Sn. Dr. Suat Günsel'e böyle bir dünya yarattığı için şükranlarımı sunmak isterim. Burada bulunduğum süreçte yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kazakistan Sanatçısı Karlygash Kanseit de; “Bu geniş kapsamlı, aydınlatıcı ve ilgi çekici proje için Sn. Dr. Suat Günsel’e şükranlarımı sunmak isterim. Size sağlıklı ömür, sönmeyen enerji, yeni projeler ve başarılar için ayrılmayan ilham dilerim” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ise, İnsanları hayvanlardan ayıran özelliğin düşünce olduğu gibi hayal etmeden bir yere varılamayacağını belirterek; “Bu üniversitenin kuruluşu bir hayal ile başladı. Buna inananlar oldu inanmayanlar oldu ama bugün gördüğünüz bu eser bir hayalle başlamış şu an somut bir hale gelmiş durumda. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar da KKTC izolasyonlar altında olsa bile sanatta, teknolojide, kültürde, sporda, eğitimde uluslararası temsiliyete sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’yi lâyıkıyla temsil etmektedir. Değerli sanatçıların da Kuzey Kıbrıs’ta olmaları beni çok onurlandırmaktadır. Emeği olan herkese ve bu sanatları burada sergileyip uluslararası alanda yankı bulmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı

Sergiler, 21 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ sergi salonunda ziyaret edilebilecek.