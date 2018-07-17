YDÜ ile PGM işbirliği

YDÜ ile Polis Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, YDÜ ile PGM tarafından eğitim programları verilecek, etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek

Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında eğitim ile bilimsel ve toplumsal fayda odaklı ortak projeler düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imza koyduğu işbirliği protokolü imza töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu ile Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı hazır bulundu.

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından eğitim programları verilecek, etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.

DOÇ. DR. İRFAN GÜNSEL: “POLİS TEŞKİLATI İLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

İşbirliği protokolü imza töreni sırasında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yıllardır süregelen işbirliğini protokolle taçlandırmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Protokolün her iki kurumun bundan sonraki ortak faaliyetlerine yeni bir hız kazandıracağını vurgulayan Doç. Dr. Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak Polis Genel Müdürlüğü ile süre gelen bir işbirliğinin, birlikteliğin, beraber çalışmanın protokolsüz de olabileceğini gösterdik. Ancak, bu protokolle işbirliğimizin taçlanacağına, ivme kazanacağına ve katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Ülkemize, üniversitemize ve polis teşkilatımıza hayırlısı olmasını diliyorum” dedi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi ile Eğitim ve Sağlık Alanında Olan İşbirliklerimiz Artarak Devam Edecek”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi ile uzun süreden beridir hem sağlık hem de eğitim konusunda birlikteliklerinin olduğunu belirterek bundan sonra iki kurum arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Yürütülen işbirlikleri kapsamına polislere eğitimler aldırdıklarını, üniversite güvenlik çalışanlarına eğitimler verdiklerini aktaran Polis Genel Müdürü Manavoğlu, “Yıllardır süregelen işbirliğini benimsedik ve bunu bir protokolle taçlandırarak resmiyete döküyoruz. Her iki kuruma da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki işbirliğimizi artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

İmza töreni sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na günün anısına koza işinden yapılmış tablo hediye etti.