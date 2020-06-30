YDP’nin başvurusu reddedildi

YDP'nin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görev süresiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kararın açıklanmasının ardından mahkemeler önünde yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karara saygılı olmak zorunda olduklarını belirterek, kararın oy çokluğuyla alındığını söyledi.

“Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararı iptal etti” diyen Arıklı, 2004 yılında benzer bir davada Anayasa Mahkemesi’nin farklı bir karar verdiğini ifade ederek, şimdi de farklı bir karar verdiğini iddia etti.

Arıklı, “Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin bu kararına saygı duyduğumuzu söylesek de bundan sonra siyasiler 35 milletvekili buldukları anda olağanüstü hal ilan etmeden olağandışı şartlar ilan ederek Anayasayı rafa kaldırabilecek, bu kapı açılmış oldu, gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Kararın herkesi bağladığını ve uymak zorunda olduklarını belirten Arıklı, Ekim ayında yapılacak seçim kampanyasına bugünden başlayacaklarını da söyledi.

Arıklı, soruları da yanıtladığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin erkene alınması konusunda samimiyse istifa edebileceğini ve seçimi de öne alabileceğini kaydetti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Enver Öztürk de, Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak zorunda olduklarını belirtti. Öztürk, kararı “ilginç” olarak niteleyerek, karar ellerine geçince daha detaylı açıklama yapabileceklerini kaydetti.

Bu kararın hukuk camiasında çok ciddi tartışmalar yaratacağına inandığını ifade eden Öztürk, bu konuda benzer bir davada ne gibi karar çıkacağını bilemediğini anlattı.

Öztürk, “Hayırlı olsun, Anayasa Mahkemesi kararına saygılıyız” dedi.