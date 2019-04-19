YDP’den polise çiçek

Lefkoşa’daki trafik polislerine “Ben milletvekiliyim, dokunulmazım” diyen ve polisleri tehdit ederek, kamuoyundan büyük tepki gören YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet dün Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun adına kiralanan aracı durdurup ceza yazan polis memurlarının da bulunduğu ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme ile ajitasyon yapıldığını, toplumun bilinçli olarak gerildiğini” söyledi ve bunun “birlik ve beraberliğe sekte vurduğunu” ifade etti.

Arıklı açıklamasında, “YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun görevli polislere ceza yazıp görevlerini yaptıkları için teşekkür edip ellerini sıktığı ama kamuoyunda sanki de aracı durdurup ceza yazdıkları için tepki gösterdiği algısının oluşturulduğunu” ifade etti.

YDP açıklamasına göre YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı görüşmede şöyle konuştu:

“YDP olarak Meclis kürsüsünde polis teşkilatımızın özlük hakları konusunda eksiklik ve ihtiyaçlarını sürekli dile getiren bir partiyiz. Polis teşkilatımızın sıkıntılarını dile getirmeye ve Hükümeti bu konuda tedbir almaları konusunda zorlamaya devam edeceğiz. Dolayısı ile YDP’yi polislere karşı imiş gibi gösteren propagandayı reddediyoruz. Polislerimizin yoğun bir baskı altında olduklarını ve zor şartlarda görev yaptıklarını biliyoruz. Ama polis okulunda, ‘toplum psikolojisi, kamu yönetimi ve halkla ilişkiler’ konusunda ayrı bir ders konulup polislerin eğitimlerinin daha mükemmel olmasını istiyoruz.”

Açıklamaya göre, Arıklı, herkesin sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ziyaret çiçeklerin takdimi ile sona erdi.