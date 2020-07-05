banner411
banner69
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
84 0
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
21 0
 
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
12 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
23 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
37 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
21 0
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
115 0
banner460

YDP’de Arıklı krizi

banner27

YDP’de Arıklı krizi

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) ‘Arıklı’ krizi baş gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını önceden açıklayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın parti başkanlığını bırakma düşüncesinde olduğu iddia edildi.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik oy oranının yüzde 5’in altında olduğu ve bu nedenle partiyi olağanüstü kurultaya götürüp başkanlık koltuğundan çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

Arıklı’nın bu düşüncesi, parti içerisinde krize yol açtığı ve yoğun tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre son günlerde YDP içerisindeki gerginliğin artması üzerine Genel Başkan Erhan Arıklı’nın istifa mektubu hazırladığı ancak bu konuda henüz resmi bir adım atmadığı öğrenildi.

Arıklı’nın parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığı baskısından kurtulabilmek için bu hamleyi yaptığı ifade edilirken, parti içinde yaşanan huzursuzluğun ise bölünmelere yol açtığı dile getirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.