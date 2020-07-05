YDP’de Arıklı krizi

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) ‘Arıklı’ krizi baş gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını önceden açıklayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın parti başkanlığını bırakma düşüncesinde olduğu iddia edildi.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik oy oranının yüzde 5’in altında olduğu ve bu nedenle partiyi olağanüstü kurultaya götürüp başkanlık koltuğundan çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

Arıklı’nın bu düşüncesi, parti içerisinde krize yol açtığı ve yoğun tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre son günlerde YDP içerisindeki gerginliğin artması üzerine Genel Başkan Erhan Arıklı’nın istifa mektubu hazırladığı ancak bu konuda henüz resmi bir adım atmadığı öğrenildi.

Arıklı’nın parti içinde Cumhurbaşkanı adaylığı baskısından kurtulabilmek için bu hamleyi yaptığı ifade edilirken, parti içinde yaşanan huzursuzluğun ise bölünmelere yol açtığı dile getirildi.