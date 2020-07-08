YDP'de kurultay tarihi belli oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kurultayı 25 Temmuz Cumartesi yapılacak.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP MYK’sı dün yaptığı toplantıda, genel başkanın önerdiği kurultay tarihini teknik problemler dolayısıyla bir hafta erteledi. Buna göre Kurultay 25 Temmuz’da toplanacak. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan YDP MYK, bütün ilçe başkanlarının görevlerinin sonlandırılmasına karar vererek yerlerine vekaleten MYK üyesi isimleri atadı.

Buna göre; Girne İlçe Başkanlığına Okan Erdemsiz, Gazimağusa İlçe Başkanlığına İlter Ömeroğlu, Lefkoşa İlçe Başkanlığına Ayhan Arıklı, İskele İlçe Başkanlığına İsmet İlkhan, Güzelyurt İlçe Başkanlığına Gökhan Saraç, Lefke İlçe Başkanlığına da Adem Küçükandaç atandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, ilçe başkanlarına hizmetleri için teşekkür ederek, “Bu ilçe başkanları göreve geldiklerinde 650 olan üye sayısını 7 bin 500’e çıkararak partimizi 12 misli büyüttüler. Şu anda İlçelerimizde seçim komiteleri iş başında. Seçim komitelerini yenileyip Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da ilçe kongrelerimizi yapacağız” dedi.