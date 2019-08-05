Yazık değil mi?

Sorumsuz insanlar, Haspolat - Taşkent yolu bölgesini çöplüğe döndürdü

Murat ASLAN

Ülkenin her tarafını çöplüğe döndüren sorumsuz ve doğa düşmanı insanlar, yetkililerin ilgisizliği ile Çevre Koruma Dairesi’nin yetersizliğinden de yararlanarak, her yere çöp atıyorlar.

Güngör Çöplüğü’ne 5 dakikalık mesafede olmasına rağmen, Haspolat - Taşkent yolundan Çevre Yoluna dönülen yerde oluşturulan çöplük, gün geçtikçe büyüyor.

Ormanlık alanın hemen yanında bulunan alana dökülen, market, restoran çöpleri, evsel atıklar, hayvan ölüleri, camlar ve daha birçok çöp, görüntü kirliliği yaratırken, kötü koku yayıp, yangına da davetiye çıkarıyor.