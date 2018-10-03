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Yazbahar’ın yaşaması için 6 aşı gerekli

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Yazbahar’ın yaşaması için 6 aşı gerekli
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Beyninde tümör olan 10 yaşındaki Yazbahar Akgül son 5 yıldır hastalığı nedeniyle düzenli olarak her ay yurtdışından getirtilen bir aşıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Güzelyurt'a bağlı Yeşilyurt'ta yaşayan Akgül ailesinin kızları Yazbahar'daki tümörün büyümesini engelleyici aşıyı bugüne kadar düzenli bir şekilde temin ederken aile tanesi 913 dolar olan bu ayki dozu maddi sıkıntı nedeniyle alamadı. Yurtdışından gelen ilacın yüzde 80’inin SGK karşılasa da kalan yüzde 20’lik bölümü ödeyemeyen Akgül ailesi, aşı için yardım bekliyor. Yazbahar’ın sağlığına kavuşması için 6 aylık aşıya ihtiyaçları olduğunu söyleyen küçük kızın ağabeyi Adnan Akgül, “Para istemiyoruz sadece aşı için yardım bekliyoruz” dedi. Adnan Akgül yardım etmek isteyenlerin kendisine, 0539 7137837 numaralı telefondan ulaşabileceğini söyledi.

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