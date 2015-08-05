Yaz yağmuru geliyor

Hava yarın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Meteoroloji Dairesi’nin 6 - 12 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC, yarın,...

Hava yarın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 - 12 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC, yarın, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki nisbeten serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava cuma günü açık az bulutlu, diğer günlerde ise açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 40; sahillerde ise 32 – 34 derece dolayında seyredecek; rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(ÖZ/HÖ)