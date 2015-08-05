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Yaz yağmuru geliyor

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Hava yarın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Meteoroloji Dairesi’nin 6  -  12  Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC, yarın,...

Yaz yağmuru geliyor
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Hava yarın açık az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6  -  12  Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre KKTC, yarın, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki nisbeten serin ve nemli, diğer  günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında  kalacak.

Rapora göre hava cuma günü açık az bulutlu, diğer günlerde ise açık olacak.

En yüksek  hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 – 40; sahillerde ise  32 – 34 derece dolayında  seyredecek;      rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(ÖZ/HÖ)

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