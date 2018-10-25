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Yaz saati uygulaması sona eriyor

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Pazar günü saatler bir saat geri alınacak ve KKTC ile Türkiye arasında bir saatlik fark olacak

Yaz saati uygulaması sona eriyor
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Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması Pazar günü sona eriyor.

Bakanlar Kurulu 22 Mart 2018’de, Yaz Saati Yasası (Fasıl 98) altında yapılan Emirname uyarınca karar üretmiş ve saatlerin 25 Mart 2018’de bir saat ileri alınmasını kararlaştırmıştı.

25 Mart 2018 tarihinde saat 03.00’te uygulamaya giren ileri saat uygulaması, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınması ile sona erecek.

KKTC ile Türkiye arasında 'kış saati' uygulaması nedeniyle bir saatlik fark olacak. 

KKTC, 28 Ekim'de Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte saatleri bir saat geri alacak. Türkiye'nin 2016 yılında 'kış saati' uygulamasından vazgeçmesi nedeniyle, yazın aynı saat dilimi kullanılmasına rağmen kış aylarında KKTC ile bir saatlik fark oluşması bu yıl da devam edecek. 

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