banner255
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
19 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
65 0
 
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
105 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
235 0
Krallığı paylaştılar
Krallığı paylaştılar
80 0
Hasan Ruso anısına koştular
Hasan Ruso anısına koştular
21 0
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
57 0
banner82

Yayıncılıkta Sayısal TV Yayıncılığı’na geçildi

banner27

Yayın Yüksek Kurulu tarafından, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı duyurulan Analog TV yayınları bugünden itibaren teknolojik ömrünü tamamlayarak son bulmuş oldu. Bundan böyle kullanıcılar, yerli televizyon kanallarını 2009 yılından bu yana test yayınları ile başlayıp devam eden Karasal Sayısal Yayıncılık üzerinden UHF Bandı Kanal 44 ve kanal 41 üzerinden alacaklar

banner262
Yayıncılıkta Sayısal TV Yayıncılığı’na geçildi
banner267

Yayın Yüksek Kurulu, bugünden itibaren analog TV yayınlarının sonlandırılarak, daha kaliteli görüntü ve ses alışı sağlayan Sayısal TV Yayıncılığı’na (DVB-T) geçildiğini duyurdu.
YYK açıklamasında, “Yayın Yüksek Kurulu tarafından, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı duyurulan Analog TV yayınları bugünden itibaren teknolojik ömrünü tamamlayarak son bulmuş oldu. Bundan böyle kullanıcılar, yerli televizyon kanallarını 2009 yılından bu yana test yayınları ile başlayıp devam eden Karasal Sayısal Yayıncılık üzerinden UHF Bandı Kanal 44 ve kanal 41 üzerinden alacaklardır. Televizyonunda DVB-T alıcısı olan izleyiciler doğrudan, bu tür bir alıcısı bulunmayan televizyonlara sahip izleyiciler ise DVB-T yayınlarını alan alıcı cihazlar kullanarak izleyebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu çerçevede bölgesel olarak analog TV yayını yapan üniversitelerin de, yerel TV olarak sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçelerde yayınlarını sürdürecek şekilde Selvili Tepe ve Sinan Dağı’ndaki (Kantara) vericilerini rektörlüklerinin bulunduğu ilçelere taşıyacakları kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.