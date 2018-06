Yayın Yüksek Kurulu'ndan 4 TV kanalına uyarı birine para cezası

Yayın Yüksek Kurulu, 6 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda Kurul, Kanal T’ye 17 Nisan 2018’de yayınlanan ve sunuculuğunu Kartal Harman’ın yaptığı “Ayaküstü 1 Saat” programından dolayı para cezası verirken 4 kanala ise uyarı cezası verdi

Yayın Yüksek Kurulu(YYK), 4 televizyon kanalına 6 yazılı uyarı, ikinci kez aynı ihlali gerçekleştiren bir televizyon kanalına ise para cezası verdi.

YYK’dan verilen bilgiye göre, 6 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda Kurul, Kanal T’ye 17 Nisan 2018’de yayınlanan ve sunuculuğunu Kartal Harman’ın yaptığı “Ayaküstü 1 Saat” programında, yasada yer alan “Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak” ve “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak” maddelerinin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle 2 bin TL para cezası verme kararı aldı.

UYARILAR

Kurul’un verdiği uyarı cezaları da şöyle:

“Ada TV’de, 2 Nisan’da yayınlanan, sunuculuğunu Cem Kar’ın yaptığı “Ana Haber Bülteni”nde yasada yer alan “Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak” maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

Diyalog TV’de, 2 Nisan’da yayınlanan “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” yayınlanması nedeniyle, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

Yine Diyalog TV’de, 3 Nisan 2018’de yayınlanan magazin görüntüleri içerisinde “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” yayınlanması nedeniyle, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

Kıbrıs Genç TV’de, 24 Mart’da yayınlanan ve yapımcılığını Derviş Güler’in yaptığı “İnsanlar ve Anlar” programında, yasada yer alan “Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek”, “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak”, “Alkol, tütün ve tütün mamülleri”, “Başka yasalar ve tüzüklerle yasaklanmış ürün ve hizmetlerin reklamları” ile “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Alkol, tütün ve tütün mamulleri” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı uyarı cezası verilmesine;

Kanal T’de, 27 Mart’da yayınlanan, Bilbay Eminoğlu’nun hazırladığı “Paparazzi” programında, yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” ile Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına;

Yine Kanal T’de, 9 Nisan’da yayınlanan, “bir otel reklamında yasaklı ürün ve/veya hizmet” görüntüsüne yer verilerek yasada yer alan “Kumar, her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler”, “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’nde yer alan “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz” ve “Kumar ve her türlü müşterek bahis oynatan yerler ve bu yerlerin verdiği her türlü hizmetle, benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler” maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına karar verdi.”

Kurul, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü”ne bağlı olarak değerlendirmeler yapıyor.