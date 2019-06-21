Yavuz yola çıktı

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, dün Akdeniz'e uğurlandı. Mağusa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi için dün Kocaeli'deki limanda tören düzenlendi.

Gemide şu anda 150 personel bulunurken, sondaj sırasında bu rakam 180’e çıkacak. Yavuz gemisi temmuz ayının başında sondajlarına başlayacak.

Yavuz gemisi, Kıbrıs’ın doğusunda, Fatih gemisi ise batısında çalışmalarını sürdürecek.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, uğurlama töreninde konuşma yaptı.

Dönmez, “Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız. Sonu olmayan illüzyonların peşine düşmeyin, hukuksuz planların parçası olmayın. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüş müjdelerle taçlanmış olacak” dedi.

Dönmez, "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak" diye konuştu.

Dönmez, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'un Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktığını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sorgulayanların hem tarihten hem de hukuktan bihaber olduklarını ifade eden Dönmez, "Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da yine burada olacağız. Hiçbir güç bu tarihi gerçeği değiştiremez." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye'nin kıta sahanlığıyla ilgili tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ve Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiğini kaydeden Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Kıbrıs Rum kesiminin bölge ülkeleriyle yaptığı tek yanlı, Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan anlaşmalarının hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ilettik. Bir kez daha ifade edelim ki, Güney Kıbrıs Rum kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin, kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Kendi meşru haklarımızdan kaynaklanan sondaj faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Yavuz da milletimizin bu kararlılığını tüm dünyaya bir kere daha gösterecek. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır, Türkiye’nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir. Denizlerimizde petrol ve doğal gaz neredeyse Fatih ve Yavuz orada olacak. Gün gelecek Akdeniz’de, gün gelecek Karadeniz’de."

Dönmez, Türkiye'nin hiçbir zaman tek taraflı, merkeze kendisini koyup çevreyi yok sayan ve kendi çıkarlarına "aç gözlülükle" ulaşmaya çalışan bir anlayışta olmadığını ve bölgede istikrarı desteklediğini vurguladı.

Türkiye'nin, adanın kaynaklarının her zaman adil paylaşım esasına göre pay edilmesini savunduğunun altını çizen Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) adanın tamamına ilişkin hukuksuz kararlarına meşruiyet kazandırmak ve taraftar toplamak için bölge dışı aktörlerin ya da AB’nin arkasına sığınması kendi acziyetini ve düştüğü durumun vahametini göstermektedir. Doğu Akdeniz’de en büyük kıyı şeridine sahip Türkiye’nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin dışarıda kaldığı her denklem başarısızlığa mahkumdur, geleceği muallaktır, sonu hüsrandır. Buradan özellikle, GKRY ile ortaklık kuran bazı bölge dışı aktörleri de bir kez daha uyarıyoruz. Sonu olmayan ve hiçbir sonuca ulaşamayacak olan illüzyonların peşine düşmeyin. Hukuksuz planların parçası olmayın." uyarısında bulundu.

Yapılacak bütün operasyonların uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştirileceğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji kullanacağız.”