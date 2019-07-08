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Yavuz sondaj gemisi Karpaz açıklarında

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Yavuz sondaj gemisi Karpaz açıklarında
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı.

20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından Gebze’den yola çıkan Yavuz, bazı ikmallerin ve kontrollerin yapılması için bir süredir Mersin-Taşucu’nda bekliyordu. 

Gerekli ikmal ve kontrolerin yapılmasının ardından yola çıkan Yavuz, şu anda Karpaz açıklarına seyrediyor. 

Yavuz’un, www.marinetraffic.com adlı sitedeki güncel pozisyonu, Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyi olarak görülüyor.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondajına başlayacağını açıklamıştı.  

Daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlatan Dönmez, “analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız." ifadelerini kullanmıştı. 

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