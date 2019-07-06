"Yavuz Sondaj gemisi 1 hafta içinde sondaja başlayacak"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız" dedi.

Dönmez, AA muhabirine, Çin'deki görüşmeleri ve ziyaretlerinin ardından, Yavuz gemisinin Akdeniz'deki sondaj programına ve yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini anımsatan Dönmez, halen geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu.

Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı.

Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız." ifadelerini kullandı.

