 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
Dodge Charger SRT Hellcat artık daha geniş
7 0
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
Küçük ihmaller kötü sonuçlar doğurabilir
27 0
 
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
183 0
34 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
19 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
63 0
28 0
banner82

"Yavuz Sondaj gemisi 1 hafta içinde sondaja başlayacak"

banner27

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu.

banner315
"Yavuz Sondaj gemisi 1 hafta içinde sondaja başlayacak"
banner267

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız" dedi. 
Dönmez, AA muhabirine, Çin'deki görüşmeleri ve ziyaretlerinin ardından, Yavuz gemisinin Akdeniz'deki sondaj programına ve yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini anımsatan Dönmez, halen geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi.
Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu.
Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı.
Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak, "Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız." ifadelerini kullandı.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.