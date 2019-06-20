Yavuz gemisi Akdeniz'e uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uğurlama töreninde konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, “Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız. Sonu olmayan illüzyonların peşine düşmeyin, hukuksuz planların parçası olmayın. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüş müjdelerle taçlanmış olacak” dedi.