Yavuz gemisi Akdeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi için Kocaeli'deki limanda tören düzenlendi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uğurlama töreninde konuşma yaptı.
Bakan Dönmez, “Türkiye hiçbir zaman haksızlığa ya da emrivakiye göz yummayacak. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız. Sonu olmayan illüzyonların peşine düşmeyin, hukuksuz planların parçası olmayın. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüş müjdelerle taçlanmış olacak” dedi.
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Dönmez, "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak" diye konuştu.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise yaptığı açıklamada “Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak.Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Gemide şu anda 150 personel bulunurken, sondaj sırasında bu rakam 180’e çıkacak. Yavuz gemisi temmuz ayının başında sondajlarına başlayacak.
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