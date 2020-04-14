banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
10 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
30 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
87 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
73 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
109 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
121 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
33 0
banner440

“Yatırımlarını yapanların destek dışı tutulması kabul edilemez”

banner27

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, yıllarca Sosyal Sigorta yatırımlarını yapan çalışanların maaş desteği kapsamı dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti

“Yatırımlarını yapanların destek dışı tutulması kabul edilemez”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllarca Sosyal Sigorta yatırımlarını yapan çalışanların maaş desteği kapsamı dışında tutulmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını belirterek, hükümeti “bu yanlıştan” dönmeye çağırdı.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan karşılanacak nisan-mayıs aylarını kapsayan iki aylık bin 500 TL’lik maaş desteğinden; basın çalışanları, liman işçileri, özel kreşler, muhasebe memurları, taksiciler ve bunlar gibi onlarca iş kolunda çalışan ve sosyal fonlara yıllarca yatırım yapan çalışanların kapsam dışı bırakılmasının kabul edilebilir bir uygulama olmadığını kaydetti.

Bıçaklı, hükümete eleştirilerde bulunarak, hükümetin bu ciddi yanlışlardan bir an önce vazgeçmesi, geçmişte olduğu gibi ilgili taraflardan oluşacak bilir kişilerin konuları yeniden değerlendirerek uygulamaya konması gerektiğini kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.