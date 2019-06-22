“Yatırımda endişe edilmesin”

CTP Genel Başkanı Erhürman, siyasi istikrarın sıkıntı olduğunun düşünülmesine rağmen, ülkeye yatırım yapma konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirtti

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin herkesin bildiği sınırlılıklarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, uluslararası alanda bir tanınmamışlık yaşandığını, bunun da ülkeyi ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Ülkenin elinde ciddi potansiyeller olduğunu, ülkede turizm ve yüksek öğretim alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Erhürman, turizm ve yüksek öğretimin yanına bilişimin de nasıl eklenebileceğinin yıllardır konuşulduğunu anımsattı.

Ülkede uluslararası alanda ses getiren üniversiteler olduğunu, üniversitelerin önemli bir kısmının Türkiye’deki ve dünyadaki pek çok üniversite ile rekabet edebilecek durumda olduğunu anlatan Erhürman, bunun KKTC için önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

Tufan Erhürman, ülkenin bilişim adası olması meselesinin uzun zamandır konuşulduğunu, bazı adımların atılması konusunda geç kalınmasına rağmen, mevzuat temeli oluşturulması konusunda bazı yasaların geçirildiğini anımsattı.

Erhürman, ülkenin hükümetlerin kısa ömürlü olmasıyla tanındığını, siyasi istikrarın sıkıntı olduğunun düşünülmesine rağmen, ülkeye yatırım yapma konusunda kimsenin endişesi olmaması gerektiğini, hükümet ve muhalefetin bu konuda yekvücut durumu olduğunu vurguladı.

“TC ve KKTC’nin her alanda birbirini daha fazla bilmeye ve daha fazla alanda iş birliği yapmaya ihtiyacı vardır” diyen Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta bir siyasi mesele, Kıbrıs konusu olduğu algısı karşısında, KKTC’nin küçücük nüfusunda tek tek birçok başarı hikayesi bulunduğunu ve organizasyon yeteneğinin ortaya konularak, Kıbrıs Türk halkının ortak başarı hikayesi haline getirilebilmesinin önünün açılması gerektiğini, bunun için potansiyel ve inancın bulunduğunu sözlerine ekledi.