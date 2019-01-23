Yatırım karşılığı vatandaşlığa AB uyarısı

Güney Kıbrıs’a 2 milyon Euro yatırım yapan her yabancı yatırımcıya vatandaşlık veren Rum tarafı, AB tarafından hedef alındı. AB, konunun tehlikeler yaratabileceğine dikkat çekti

Avrupa Komisyonu’nun, aralarında Güney Kıbrıs’ında da bulunduğu, üç AB üyesi ülkeyi “altın pasaport verme” konusunda hedef aldığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Pasaportla Konusunda Bizi Çiviliyorlar-Komisyon Raporu Kıbrıs, Malta, Bulgaristan’ı Hedef Alıyor-Tedbir Almakla Uyarıyor” başlıklı manşetten verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, altın pasaportlar (belli bir yatırım karşılığında verilen vatandaşlık) konusunda Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan gibi üç AB üyesini hedef aldığını yazdı.

Komiteler Koleji’nde bugün onaylayacak raporun, kendi sonuçlarını çıkararak, Komisyon’un; gerekmesi halinde gerekli tedbirleri alacağı yönünde de uyarıda bulunduğunu yazan gazete raporda, organize suç, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçakçılığına atıfta bulunarak tüm AB üyeleri tarafından altın pasaportların verilmesinin doğurabileceği tehlikelerden de söz edildiğini belirtti.

Gazete raporda altın pasaport süreci için ülkelerin talep ettiklerinden de söz ederken Güney Kıbrıs’ın bunun için 2 milyon Euro yatırım ve Ada’dan mülk edinmiş olmayı talep ettiğini yazdı.

Altın pasaport alma adaylarına ilişkin üç ülkedeki sürecin de yer aldığı raporda, Güney Kıbrıs’taki bir adayın, ikamet izni alabilmesi mevcut olması gerektiğine dikkat çekildiğini yazan gazete bir başka noktada ise, “başvurunun, başvuru sahibi tarafından yapılmasının gerekli olmadığını, bunun temsilcisi tarafından da yapılabileceği” şeklindeki gri bölgelerden de söz ettiğini belirtti.

Habere göre pasaport verme konusunun,, AB üyesi ülkelerin yetkisi dahilinde olmasına karşın Avrupa Komisyonu, vatandaşlık ve ikamet verilmesi sisteminin, AB’nin bütünü için tehlike yarattığına da vurgu yaptı.

Avrupa Komisyonu ayrıca Rum Hükümeti’nin, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyelerinin ardından bazı olumlu faaliyetlerde bulunduğunu, pasaport alınması ve ikamet izni alınması koşullarına, başvurunun; başvuru sahibi ve ailesi tarafından yapılmasını da koyduğunu belirtti