Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yönetimi oluşturuldu

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin, birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Prof. Dr. Hatice Jenkins seçildi.

Derneğin Gazimağusa’daki merkezinde hafta sonu gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, şeffaflık ve hesap verilebilirliği ilke edinen ve kuşaklar arası dayanışma söylemiyle yola çıkan derneğin her yaş ve mesleki gruptan aktif üyesi olduğu, bunlar arasında akademisyen, ekonomist, fizyoterapist, psikolog, hemşire, diyetisyen, iş insanı, memur, avukat, bankacı ve girişimciler bulunduğu kaydedildi.

Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, Başkan Yardımcısı Semra Erel, Yönetim Kurulu asli üyeleri Emete Baylan, Emine Esen (Genel Sekreter) ve Elif Şenyücel (Veznedar) olarak seçilirken, Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Prof. Dr. Hasan Amca, Ayşe Dönmezer, Tanem Ertanın, Fatma Özgöker ve Ayşe Özgöker oldu.

Derneğin Denetleme Kurulu üyeleri, Bige Betin ve Arif Yurtsev, (yedek üye İpek Özden); Disiplin Kurulu üyeleri ise Senal Amca, Zehra Yeşilada, Sinem Tözün ve yedek üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ olarak belirlendi.

JENKINS

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin toplumda büyük bir ihtiyaca hizmet etmek için kurulduğunu belirten Prof. Dr. Hatice Jenkins, “Derneğimizin amacı ülkemizdeki yaşlıların ve akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin sesi olmak ve onların yaşam kalitesini artırmaktır. Yaşlılarımızın ve ruh sağlığı bozuk bireylerimizin sanki yaşama hakkı yokmuş gibi davranan bir devlet anlayışı ve bunu kabullenmiş bir toplum mevcuttur. Dernek olarak bu zihniyeti değiştirmeye kararlıyız. Sorunların özüne inip kalıcı çözümler üretmek için faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.