“Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı” paneli yarın yapılıyor

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, panel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Eğitimcileri Uzm. Filiz Uzun ve Uzm. Aynur Özkum İzveren’in organizasyonu, KTAMS sponsorluğu ile yarın saat 10:00’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.