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"Yaşamak Nazım Gibi" Tiyatrolar gününde Mağusa'da sahnelenecek

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Gazimağusa Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla “Yaşamak Nazım Gibi” adlı oyunu, tiyatro severlerle buluşturuyor.

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"Yaşamak Nazım Gibi" Tiyatrolar gününde Mağusa'da sahnelenecek
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’ da faaliyet gösteren Atölye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Yaşamak Nazım Gibi” oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de halka ücretsiz sahnelenecek.

Oyunda, Nazım Hikmet’i ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, Nazım Hikmet’ in hayatına giren kadın karakterlerini ise Kıbrıslı tiyatro severlerin de yakından tanıdığı oyuncu Tülin Boz canlandıracak. 

Aynur Akkuş’un kaleme aldığı oyun, Nazım Hikmet’in hayatına farklı bir perspektiften bakıyor. Nazım Hikmet’in hayatında yer etmiş kadınlarla olan ilişkilerinin, memleket sevdası ve hasretinin, mücadelesinin konu alındığı oyunun yönetmenliğini Savaş Mutlu, yapımcılığını ise Gaye Güder yapıyor.
 

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