“Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” Resim Sergisi salı gün açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Hastürk’ün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 22 eserden oluşan “Yaşamak Bir Ağaç Gibi…” adlı Kişisel Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yağlı boya, akrilik ve baskı resim teknikleri kullanılarak hazırlanan serginin açılışı, 9 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Ağaç temasının ön plana çıkacağı sergide, yaşam ve insana vurgu yapılıyor. Eserlerde ağacın insan olarak ifade edildiği sergi ile yaşam kaynağı olan ağaca, ormana, yeşile ve çevrenin yok oluşuna karşı farkındalık sağlamak amaçlanıyor.

Ağaçların ilk çağlardan bu yana bereketi ve yaşamı temsil ettiğini ifade eden Mustafa Hastürk, yaptığı resimlerle, ağacın ve yeşilin yok edilmesinin, insan ve yaşamın da yok edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekmek istediğini söyledi.



Hastürk şöyle dedi:

“Her ağaç bir insan, her orman da toplum demektir. Hepimiz bu yaşam kaynağına bağlıyız. Yaşamın temel kaynağı olan ormanlarımız, insan eliyle milyonlarca yıllık yolculuklarının sonuna doğru hızla ilerliyor. Ağaçların ve ormanların yok olması insanlığın yok olması demektir. Bizim bu konuda çok duyarlı olmamız, bu farkındalığı mutlaka artırmamız lazım. Doğal varlıklarımızı kirletmeden, yok etmeden, gelecek nesillerin yaşam kaynağı olarak kayıtsız şartsız koruma alanı ilan edilmesi, gelecek kuşaklara karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Yağlı boya, akrilik ve baskı teknikleriyle yaptığım resimlerde ağaçları resmederek yok oluşa bir başkaldırı niteliğinde ormanların, ağaçların yani doğal yaşamın korunması gerektiğini vurgulamaya çalıştım.”

