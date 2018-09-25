Yasalara aykırı işletme izni veriliyor, yatırım yapılmıyor

Ülkemizdeki gece kulübü sektöründe insan ticareti devam ederken, bazı gece kulübü işletmecilerine ayrıcalık tanınıyor.

Örneğin KKTC’de uyuşturucu suçundan dolayı geçmişte hapis yatan Nazım İleri Topal, ülkede bir gece kulübünün işletme sorumluluğunu yapıyor.

KKTC Anayasası’nda kriminal suç işleyen bir kişiye alkollü mekan işletme izni verilemeyeceği maddesi yer alırken, uyuşturucu suçundan hapis yatan söz konusu kişiye bu konuda yasalara aykırı şekilde izin veriliyor.

Öte yandan aynı gece kulübünün sahibi olan Yusuf Ulucanhan adlı kişinin de işletme sahibi olduğu halde İngiltere’de yaşadığı ve sosyal sigorta ile ihtiyat sandığına hiçbir yatırım yapmadığı ortaya çıktı.

Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merakla beklenirken, gece kulüplerine yönelik bir süre önce başlatılan denetimlerin arkasının gelmemesi ise tepki çeken bir başka unsur oluyor.