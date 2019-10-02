Yasalar meclisi bekliyor

Meclis’in tatili bitti, vekiller iş başı yaptı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 9. Dönem 3. Yasama Yılına dün başladı

Başbakan Tatar, halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacaklarını ve duran ekonomik çarkların hayata geçeceğini vurguladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ise önümüzdeki dönemde Vatandaşlık Yasası’nın meclis gündemine geleceğini, kamu reformuyla ilgili irade ortaya konabileceğini, Trafik Yasası’nın yürürlüğe konulabileceğini belirtti

Hayat pahalılığı konusunun meclise taşınacağını, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin Meclise geleceğini kaydeden Özersay, Nisan 2020 seçimleriyle birlikte Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin doğru olacağını söyledi

“Duran ekonomik çarklar hayata geçecek”

Vekillerin tatili bitti, Meclis açıldı. Başbakan Tatar, halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacaklarını ve duran ekonomik çarkların hayata geçeceğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 9. Dönem 3. Yasama Yılına dün başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.

Bir sonraki oturum 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Meclis Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından ilk sözü Başbakan Ersin Tatar aldı.

Tatar, verimli ve üretken çalışmalarla dolu bir dönem temennisinde bulundu.

Adadaki varlığını ilelebet sürdürecek olan Kıbrıs Türkünün Cumhuriyet Meclisi çatısı altında tüm sorunların konuşulacağını, demokrasiye sahip çıkılacağını belirtti.

Millete yönelik her saldırının karşısında Meclis’in duracağını dile getiren Tatar, hükümetin 130 gündür görevde olmasına rağmen Meclisin yaz tatilinde olması ile yapılacak yasaların ertelendiğini belirtti.

Tatar, yaz aylarında özverili bir şekilde toplantılarını sürdürenlere teşekkür etti.

Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Tatar, Meclisin yıpranmaması, sonuç alıcı bir yer olmasının halka karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs konusunda ekonomi siyasi ve diğer konularda hizmet için iktidar muhalefet birlikte çalışılmasının en temel ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hükümet hedeflerini anlatan Tatar, istikrarlı ekonomik kalkınma, altyapının tamamlanması eğitim sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm, Maraş’ın Türk kontrolünde açılması gibi hedefleri bulunduğunu söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hayata geçirilmesi ile duran ekonomik çarkların hayata geçeceğini dile getiren Tatar, ekonominin gelişmesi için uygun bir ortam yaratıldığını ifade etti.