Yasal zeminde ülkeye geldiler

Turizm Bakanı Ünal Üstel, özel uçakla ülkeye gelen heyetin, Lapta Belediyesi’nin otel, marina ve sosyal tesis ihalesi için ülkeye geldiklerini söyleyerek, "Yasal zeminde, yasal çerçevede ülkeye geldiler" dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, özel uçakla gelerek Ercan Havalimanı’ndan karantinasız ülkeye girenler konusu gündem oldu.

Muhalefet eleştiriler yaparak sorular yöneltirken, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, gelenlerin kurallar çerçevesinde geldiği, kurallar çerçevesinde kaldığı ve incelemelerini yaptığını söyledi.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, özel uçak ve özel izinle ülkeye gelen teknik heyetin yasal zeminde, yasal çerçevede ülkeye geldiklerini söyledi.

Heyetteki kişilerin toplum sağlığını tehlikeye atacak bir durumları olmadığını ifade eden Üstel, izin sürecinin takipçisi olduklarını, işi yasal zeminde yürüttüklerini, kimsenin art niyeti ve düşüncesi olmadığını vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, önceki Cumartesi günü özel uçakla Ercan’a gelen ve karantinaya girmeyen, önceki gün de ayrılan heyet konusunda dün bakanlığında basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakan Ünal Üstel teknik heyetin, Lapta turizm bölgesinde, Lapta Belediyesi’nin Ocak ayında uzun vadeli kiralama yöntemi ile çıktığı otel, marina ve sosyal tesis ihalesi için ülkeye geldiklerini söyleyerek, bu ihalenin detayları hakkında bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığı, Lapta Belediyesi’nin ilgili şirkete yazdığı yazı ve Belediye İhale Değerlendirme Komisyonu toplantı tutanaklarını da basınla paylaşan Bakan Üstel, ihaleyi alan iki şirket bulunduğunu, birinci şirketin ihale şartnamesini tamamlama süresinin dolmak üzere olduğunu, bu sebeple de Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un ikinci şirkete çağrı yaptığını kaydetti.

İlgili teknik heyetin de ülkeye bu çağrı üzerine geldiğini anlatan Bakan Üstel, ülkeye teknik heyeti gelen şirketin, dünya turizminde ikinci büyük turizm şirketi olduğunu belirtti.

Bakan Üstel, Lapta Belediyesi’nin ilgili şirkete gönderdiği e-maille, birinci şirketin süresinin 26 Haziran’da dolduğunu bildirdiğini, hakkın 26 Haziran’dan sonra ikinci şirkete geçtiğini, eğer ikinci şirket bu yatırımı yapacaksa, bölgenin teknik özelliklerini yerinde çalışması için çağrıda bulunduğu aktardı.

Ülkeye büyük şirketlerin yatırım yapmasını her zaman memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Bakan Üstel, bu süreci ve çalışmaları her zaman Müteahhitler Birliği ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

İlgili şirketin teknik heyetinin Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer aracılığı ile ülkeye gelmek için bir talepleri olduğunu, bu süreçte bütün kriterlerin de yerine getirildiğini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bakanlıklarının bu çağrıya olumlu yaklaştığını, bunu yaparken de ilgili şirketin geleceği teknik ekibin listesini kendilerine ve Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini anlattı.

Bakan Üstel, teknik heyetin gerekli izinlerinin alındıktan sonra dağıtımının hem Turizm ve Çevre Bakanlığına, Sivil Havacılık Dairesi’ne gönderildiğini, izinlerin onaylanması amacıyla da Bakanlar Kurulu’nun gündemine bir önergeyle taşındığını aktardı.

Konu Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilirken teknik heyetin isimleri konusunda bilgilendirme yapıldığı ve karantina otelinde kalarak, teknik çalışmaları yapmaları, ardından da ülkeden ayrılacaklarının ifade edildiğini söyleyen Bakan Üstel, hem Sağlık Bakanlığı, hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan izinlerle, teknik heyetin ülkeye geldiğini, teknik çalışmalarını tamamlayarak önceki akşam adadan ayrıldıklarını kaydetti.

Ülke için turizmin lokomotif sektör olduğunu, ihalenin Ocak’ta yapıldığını, önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yasaklarına takıldığını, daha sonra pandemi sürecinin başladığını, bu süreçten sonra 18 Mayıs’ta bu kişilerin ülkeye gelmeleri için e-mail’le çağrı yapıldığını söyleyen Bakan Üstel, şöyle konuştu:

“Biz Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak her zaman böyle değerli insanların bu ülkeye gelmesi için ön ayak oluyoruz. Buradaki kimsenin herhangi bir art niyeti yoktur, kimsenin toplum sağlığını tehlikeye atacak bir düşüncesi yoktur. Tamamen kriterler çerçevesinde bu izni verdik. Biz görevimizi yaptık, biz ve ilgili bakanlıklar da bu iznin takipçisi oldular.”

Bakan Üstel, gerekli izinlendirmelerin yapıldıktan sonra sürecin işlediğini yineleyerek, bunun ilk izinlendirme olmadığını daha önce de bu tip izinlendirmeler yapıldığını vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de söz konusu firmanın tüm dünyanın peşinde koştuğu, çok büyük ve önemli bir şirket olduğunu belirtti. Gürcafer, “Biz dünyanın merkezi değiliz” diyerek bu firmayı ülkeye getirebilmek için çok büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ülkenin tanınmamasının çok büyük sıkıntılar yarattığını söyleyen Gürcafer, “Bunun sebebi siyasi hesaplaşmalardan dolayıdır” şeklinde konuştu.