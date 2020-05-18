Yasakların birçoğu 1 Haziran itibariyle kalkıyor

Bakanlar Kurulu’nun, bugün, Güzelyurt’ta gerçekleşen toplantısı tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 15.30’da Güzelyurt Hotel’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Bakanlar Kurulu adına açıklamayı Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.

Özersay, yangınla ilgili soğutma çalışmalarının da, soruşturmanın da sürdüğüne işaret ederek, önümüzdeki günlerde bu konuda Orman Dairesi’nin açıklama yapacağını söyledi.

Özersay, “Yangınla ilgili bir kişinin ismi konusunda değerlendirme var. Şu an net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Korona virüsle ilgili önlemler konusuna da değinen ve KKTC’nin kapalı devre açılma sürecinde olduğunu kaydeden Özersay, plajların, plaj kenarındaki büfelerin 20 Mayıs’ta açılacağını kaydetti.

Özersay, yasaklanan toplu ibadetin 24 Mayıs itibarıyla başlayacağını, casinoların, otellerin ve bet ofislerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını dile getirdi.

Restoran, kafeterya, pastane gibi yerlerin 20 Mayıs’ta açılacağını anımsatan Özersay, internet kafelerin ve kahvehanelerin 20 Mayıs’ta açılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 22 Mayıs’ta çocuk parklarının ve oyun alanlarının, 27 Mayıs’ta da spor salonlarının açılacağını dile getirdi.

Özersay, 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarının da yapılabileceğini duyurdu.

Kudret Özersay, dövme salonlarının 1 Haziran’da açılacağını, kültür sanat etkinliklerinin de 1 Haziran itibarıyla yapılabileceğini kaydetti.

Özersay, toplu taşımanın nasıl ve hangi koşullarda başlayacağı ile ilgili çarşamba günü Kar-İş ile Ulaştırma Bakanlığı’nın toplantı yapacağını açıkladı.

Özersay, piknik alanlarının henüz açılmayacağını dile getirdi, “Tarih belirlemedik” dedi.

COVİD 19 salgınıyla ilgili iyi durumda olduğunu belirten Özersay, “Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 temmuz itibarıyla açılacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan alınan diğer kararlarla ilgili de açıklamada bulunan Özersay, Çalışma Bakanlığı’nın bin 500 destek programından bugüne kadar 45 bin 159 kişinin yararlandığını, yaklaşık 67 milyon TL’lik ödeme yapıldığını belirtti.