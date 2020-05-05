Yasağı çiğneyen kuaför salonu kapatıldı

Lefkoşa’da bir kuaför salonu sahibi yasağa rağmen işletmesini açtı, bir müşteriye işlem yaparken belediye ekiplerine yakalandı

Lefkoşa’da bir kuaför salonu sahibi yasağa rağmen işletmesini açtı, bir müşteriye işlem yaparken belediye ekiplerine yakalandı. Söz konusu işletme LTB ekipleri tarafından kapatıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yasağı ihlal ederek dükkanını açtığı ve müşteriye işlem yaptığı esnada tespit edilen kuaför salonunun kapatıldığını belirtti.

Paylaşım şöyle:

“Hayatın tamamı ile normale döndüğünü düşünen insanlarımızın yanında bazı işletmelerimiz de var, özellikle kuaför ve berberlerin henüz açılmadığını vurgulamak isterim, bugün erken saatlerde faaliyetde bulunduğunu tespit ettiğimiz kuaför salonuna kapatma işlemi yapmak zorunda kaldık, bir kez daha insanlarımızı tedbiri elden bırakmamaya ve belirlenen kurallara uymaya davet ediyoruz.”