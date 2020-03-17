banner411
banner69
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
24 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
21 0
 
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
46 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
52 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
20 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
24 0
banner374

Yasağa uymayan şirketlere af yok

banner27

Mağusa ve Girne’de yasak olmasına rağmen faaliyet gösteren iki iş yerine yasal işlem başlatıldı, Gönyeli’de ise bir işletme mühürlendi

Yasağa uymayan şirketlere af yok

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Kuru temizleme isimli iş yeri ile Girne’de faaliyet gösteren King Prawn Sea Food Market & Restaurant isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları saptandı.

Polis Genel Müdürlüğü, her iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı.

Öte yandan Gönyeli Belediyesi de, ülkede yaşanan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürüyor.

Denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerlerini mühürledi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.