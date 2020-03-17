Yasağa uymayan şirketlere af yok

Mağusa ve Girne’de yasak olmasına rağmen faaliyet gösteren iki iş yerine yasal işlem başlatıldı, Gönyeli’de ise bir işletme mühürlendi

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Kuru temizleme isimli iş yeri ile Girne’de faaliyet gösteren King Prawn Sea Food Market & Restaurant isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları saptandı. Polis Genel Müdürlüğü, her iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı. Öte yandan Gönyeli Belediyesi de, ülkede yaşanan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürüyor. Denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerlerini mühürledi. Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.