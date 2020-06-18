"Yasağa rağmen işten çıkartmalar oldu"

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, işten çıkartmanın yasaklanmasına rağmen bazı işletmelerde işten çıkartmalar olduğunu buna karşı Hükümetin müdahalede bulunmadığını vurguladı

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde da Kovid 19 salgınını iyi kullanan, bahane eden hükümet, bütün faturayı çalışanlara ödetti” dedi.

Bıçaklı, hükümetin oluşan ekonomik krize karşı bazı icraatlarını eleştiren Bıçaklı, kapatılan işyerlerinde çalışanlara ödenmesi kararlaştırılan 1500 TL’nin devlet kasasından çıkmadığını, işçi fonundan alınıp ödendiğini; bu süreçte İhtiyat Sandığı’ndan yapılan ödemelerin de devlet kasasından olmadığını; çalışıp sigorta ödeyenlerin yasal hakkı olan aylık 2 bin 750 TL ödeneğin, 1500 TL’ye düşürüldüğünü kaydetti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, işten çıkartmanın yasaklanmasına rağmen bazı işletmelerde işten çıkartmalar olduğunu buna karşı Hükümetin müdahalede bulunmadığını; işletmelerden, çalışanlarının Ocak ve Şubat ayı sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin alınmadığını ve ödemeler için Haziran sonuna kadar cezasız ödeme imkanı tanındığını; belediyelere yüzde 25 kesinti yapılarak zorda olan belediyelerin bir o kadar daha zora sokulduğunu savundu.

Bıçaklı, “Eğer bir ülkede fedakârlık yapılacaksa herkes fedakârlık yapacak. Sermaye ne fedakârlık yaptı şimdiye kadar? Sermayeden vergi ve kira borçlarını alamadınız, döndünüz faturayı çalışana ödettiniz” diye konuştu.

Özel sektör çalışanlarının sendikal hakları konusunda da Bıçaklı, “Özel sektörde çalışanların da sendikalı olabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Bıçaklı salgın sürecinde Hükümetin sermaye temsilcileri ile pek çok toplantı yaptığını ancak sendika temsilcileri ile hiçbir toplantı yapmadığını da belirterek bunu eleştirdi.