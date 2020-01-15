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Yarından Pazara kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Yarından Pazara kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından pazar gününe kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 16 - 22 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz periyodun ilk yarısında alçak basınç, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava, pazar gününden sonra açık az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, perşembe ve cuma günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

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