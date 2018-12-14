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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir hafta boyunca yağmur beklendiğini duyurdu.

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Yarından itibaren yağmur bekleniyor
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Daireden yapılan açıklamada, 15 - 21 Aralık tarihleri arasında ülkenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi. 
Buna göre yarın ve pazar günü havanın parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, hafta başından itibaren perşembeye kadar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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