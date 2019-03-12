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Yarından itibaren 4 gün sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 4 gün sağanak yağış beklendiğini; hava sıcaklığının 4 derece düşeceğini duyurdu.

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Yarından itibaren 4 gün sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Mart dönemiyle ilgili tahminlerine göre, bugün yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli; diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde bugün 20 – 23 derece,  diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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