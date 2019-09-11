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Yarın yurt genelinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak

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KIB-TEK Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmaları çerçevesinde Girne'nin bazı bölgelerinde 5 saat İnönü'de ise 7 saat elektrik kesintisi olacağını açıkladı

Yarın yurt genelinde uzun süreli elektrik kesintisi olacak
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 GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE 5 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne bölgesinde yarın yaklaşık 10.00- 15.00 saatleri arası 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden; Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi etkilenecek.

 

İNÖNÜ’DE  7 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

  Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında İnönü köyünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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