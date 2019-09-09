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Yarın yer yer yağmur bekleniyor

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KKTC’de havanın yarın öğleden sonra yer yer yağmurlu olması bekleniyor.

Yarın yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji  Dairesi’nin 10 – 16 Eylül  tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde ülke genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve  nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi gününe kadar açık az bulutlu pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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