banner107
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
12 0
45 0
61 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
11 0
20 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
31 0
banner82
banner147

Yarın yer yer hafif yağmur var

banner27

Yarın yer yer hafif yağmur var
banner137

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın yağış bekleniyor. 

Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava yarın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif yağmurlu; pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. 

Haftanın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. 

3-9 Mart tarihlerinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 22- 25 derece dolayında seyredecek. 

Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.