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Yarın ve Pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

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Yarın ve Pazartesi yer yer yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’ne göre, 30 Ocak’a kadar en yüksek hava sıcaklığı 16-19 derece dolaylarında olacak.
Dairenin tahminlerine göre, 30 Ocak’a kadar hava genellikle az bulutlu olacak, ancak yarın yer yer yağmur, 27 Ocak Pazartesi de yer yer sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının 16-19 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı şekilde esmesi bekleniyor.

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