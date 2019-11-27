banner255
banner69
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
77 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
29 0
 
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
12 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
29 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
24 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
213 0
banner82

Yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor

banner27

Yarın ve pazar günü sağanak bekleniyor

Havanın yarın ve Pazar günü yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, periyodun ilk yarısı alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Buna göre hava; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Havanın, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; periyodun diğer günlerinde ise açık ve az bulutlu olması öngörülüyor. 
İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 22 - 25 derece dolayında seyretmesi; rüzgarın periyodun ilk yarısı güney ve batı, ikinci yarısı ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.