Yarın ve cumartesi günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cumartesi günü sağanak beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin yarından itibaren bir hafta boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği belirtildi.

Buna göre yarın ve cumartesi günü sağanak beklendiğini, diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.