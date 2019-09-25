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Yarın ve cuma gün yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yağmur beklendiğini duyurdu

Yarın ve cuma gün yağmur bekleniyor
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 Daireden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ve cuma günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği bildirildi. 

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu olacak, diğer günler ise hava açık ve az bulutlu geçecek. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 - 34 ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.  Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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