banner255
banner69
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
17 0
Fikro'yu andılar
Fikro'yu andılar
164 0
 
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
21 0
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
40 0
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
401 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
49 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
37 0
banner374

Yarın ve çarşamba don bekleniyor

banner27

KKTC’nin yarından itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, yarın ve Çarşamba günü sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi.

Yarın ve çarşamba don bekleniyor

  

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az ve parçalı bulutlu olacağı, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi. 
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; yarın, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.