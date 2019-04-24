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Yarın Mağusa'nın birçok yerinde elektrik kesilecek

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, Geçitkale Trafo merkezinde yapılacak çalışmalardan dolayı birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

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Yarın Mağusa'nın birçok yerinde elektrik kesilecek
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Kesinti yapılacak bölgeler şöyle;

Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova, Ağıllar, Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol’daki Aluminyum Fabrikası, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Alaniçi Ağıllar ve Yıldırım Ağıllar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler,  Geçitkale, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Nergisli, Su Motorları, Vadili, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami bölgesine,09:00 ile 15:00 arası Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne  elektrik verilemeyecek.

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