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Yarın Lekoşa Bölgesinde elektrikler kesilecek

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinden elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yarın Lekoşa Bölgesinde elektrikler kesilecek
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KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.

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