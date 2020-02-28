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Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, ülkenin; önümüzdeki bir haftalık sürede periyodun ilk günü alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli, diğer günler ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı

Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle KKTC’de hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar parçalı ve az bulutlu olacak.

Önümüzdeki haftanın ilk iki günü hava açık az bulutlu, Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk iki günü 15- 18, diğer günlerde ise 19- 22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Cumartesi günü kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

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