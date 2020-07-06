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Yarın birçok yerde elektrik kesintisi olacak

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Kıb-Tek yarın ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti uygulanacak bölgeler şunlar

Yarın birçok yerde elektrik kesintisi olacak

ALSANCAK’TA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Alsancak’ta bazı bölgelere yarın öğlenden önce 3 saat  elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı,

09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı’na elektrik verilemeyecek.

YARIN BOSTANCI’NIN BAZI BÖLGELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Bostancı Horoz Market, Fikri Karayel İlkokulu, Bostancı Düğün Parkı, Bahçelievler Bulvarı, Kombos Benzin İstasyonu ve civarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafındna yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan direk değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.

HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ İLE ASBUZ’UN ARKASINDAKİ BÖLGEDE YARIN 1 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Haspolat Sanayi Bölgesi ile Asbuz’un arkasındaki bölgede yarın 1 saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek kesinti, 08:00 ile 09:00 saatleri arasında olacak.

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