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Yarın birçok yerde 6 saat elektrik kesintisi yapılacak

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Yarın birçok yerde 6 saat elektrik kesintisi yapılacak
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Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak çalışmalardan dolayı yarın bazı bölgelere 09:00-15:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın Değirmenlik’teki taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe, Levent Taşocakları, Beşparmak Köyü, Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu, Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, futbol sahası bölgesi ve su pompası, Esentepe doğu sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası, Bahçeli Sahil Bölgesi, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi’nin ektrik enerjisi kesik olacak.

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