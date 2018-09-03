Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacak





Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılaca kproje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 11:00 saatleri arasında olacak.

Kesinti yapılacak bölgeler :Aygün, Ötüken ve Kuzucuk köylerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.



Mağusa’da ise Makri orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.

Kesinti yapılacak bölgeler: Tower Apartmanlarında yarın elektrik kesintisi olacak.





Tatlısu’da gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak

Kesinti yapılacak bölgeler: Sahil, seralar ve gölet bölgelerinde elektrik kesintisi olacak



Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ise alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan elektrik kesintisi sabah 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.



Kesinti yapılacak bölgeler: Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.







