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Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacak

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Yarın birçok bölgede elektrik kesintisi uygulanacak
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Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılaca kproje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 11:00 saatleri arasında olacak.

Kesinti yapılacak bölgeler :Aygün, Ötüken ve Kuzucuk köylerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.


Mağusa’da ise Makri orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.  

Kesinti yapılacak bölgeler: Tower Apartmanlarında yarın elektrik kesintisi olacak.



Tatlısu’da gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak

Kesinti yapılacak bölgeler: Sahil, seralar ve gölet bölgelerinde elektrik kesintisi olacak


Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ise alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan elektrik kesintisi sabah 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.
 

Kesinti yapılacak bölgeler: Kalkanlı Köyü’nün bir kısmı ile Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu ve Güzelyurt Mevlevi Anayolu bölgesinin elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.
 

 


 
 

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